“Сила удару була більша, ніж 23 листопада”: чому нова масована атака не спричинила блекаут
Росія вчергове завдала масованого удару по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі у п'ятницю, 16 грудня. Унаслідок цього частина регіонів має суттєві проблеми з постачанням електрики, води та тепла.
За наслідками ця атака стала однією з найболючіших з початку ракетного терору Росії, і перебуває у трійці найбільш неприємних для нашої енергосистеми. Про це 24 каналу розказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
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Блекаут росіянам не вдався
За його словами, блекауту в результаті цих ударів не сталося лише тому, що диспетчери "Укренерго" вже мають відповідний досвід та знають, як діяти у такій ситуації. Певні райони в цільовій конфігурації завчасно обмежили в електриці, а також зробили низку інших кроків, які не слід називати зі зрозумілих причин.
Як наслідок – система, не зважаючи на дуже і дуже важкі удари, змогла зберегти керованість. Тобто некерованих відключень у масштабі країни зараз немає взагалі. У всіх пунктах, де досі відсутня електрика, тривають інтенсивні ремонтні роботи – енергетики працюють над відновленням живлення. Ситуація складна, але це – не блекаут.
Для порівняння Харченко пояснив, що справжній блекаут в Україні був після ракетної атаки 23 листопада. Тоді система відключалася, була некерована і не виконувала жодні команди – ані людей, ані автоматичні.
Тому сила удару була навіть більша, ніж 23 листопада, але те, чого хотів добитися ворог, йому не вдалося,
– підкреслив директор Центру досліджень енергетики.
Олександр Харченко пояснив, чому нова атака не привела до блекауту: дивіться відео
Системі потрібно оговтатися після атаки
Отже, наслідки ударів 16 грудня справді важкі. Дуже серйозні пошкодження у Києві та в південних регіонах країни. Вони постраждали найбільше. Харченко зауважив, що, наприклад, відновлення водопостачання у цей же день киянам чекати не варто. Скоріш за все, це зможуть зробити лише завтра – 17 грудня.
"Як не сумно констатувати, але дефіцит електроенергії, який зменшився до 17 – 20%, зараз реально складає десь 45, а то й 50%. Швидко його скоротити не вдасться", – заявив Харченко.
Він додав, що, на жаль, ми маємо бути готовими до того, що і аварійні, і планові відключення будуть продовжуватися. Зараз неможливо передбачити, коли саме систему вдасться відновити до того рівня, що аварійні відключення стануть непотрібними. Щонайменше на це піде тиждень.
Ракетна атака 16 грудня: ситуація у Києві
- Росіяни випустили на столицю України 40 ракет – це одна з найбільших атак Києва з початку повномасштабної війни. 37 з них майстерно збили Сили ППО, однак були і влучання.
- Вибухи лунали у Деснянському, Голосіївському та Дніпровському районах міста. Пошкоджень зазнали об'єкт критичної інфраструктури та 9 житлових будинків. Постраждали 3 людини, одна з яких – у важкому стані.
- У столиці знову запровадили екстрені вимкнення світла. Вони почали діяти вже з 16 грудня, при тому, що столиця лише нещодавно перейшла до планових відключень після попередньої атаки.
- Унаслідок атаки у Києві проблеми не лише зі світлом, а й з водою та теплом. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему, а мер закликав за можливості підготувати запаси питної та технічної води.