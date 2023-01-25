У Чорному морі багато кораблів, але ЗСУ все відстежують, – ОК "Південь" про страх ворога

Ворог надзвичайно підступний, тож варто бути готовими у будь-який момент до ракетних ударів. Бодай тому, що на бойовому чергуванні перебуває 4 ракетоносії з "Калібрами".

На цьому наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону. Вона зазначила, що у Чорному морі дійсно перебуває досить потужне угруповання ворога.

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Підготовка ворога триває

За словами Гуменюк, в акваторії – 4 ракетоносії, один з яких підводний. На їхніх бортах 28 ракет типу "Калібр". Вони готові, споряджені та вичікують на старт.

Водночас речниця командування зазначила, що українські військові розуміють, що триває певна підготовка. Тож за діями ворога активно слідкують, щоб передбачити момент атаки.

Але також розуміємо, що їм дуже скрутно зараз розташовувати своє корабельне угруповання в пунктах базування. Вони не відчувають абсолютного спокою, попри те, що намагаються рекламувати свою ППО. Адже в пунктах базування вони вже теж зазнавали певних негараздів,

– нагадала Гуменюк.

За її словами, розосередження на морській зоні відповідальності та по суходолу дає чіткий сигнал. Воно означає, що ворог продовжує маневрувати, щоб знайти безпечніше для себе розташування. Разом із тим окупанти можуть готуватися до "певного перебігу активних дій". І це потрібно розуміти також нам.

Наразі ж цього не відбувається, адже у ворога відсутнє повне злагодження. Це підтверджують навчання, які окупанти проводять у повітрі. Але слід розуміти, що у будь-який момент навчально-тренувальний політ може стати бойовим.

Ракетні удари нікуди не дінуться