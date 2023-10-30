Зробили висновки: чому росіяни взяли паузу в масованих ракетних атаках по Україні
Понад місяць Росія масовано не обстрілює територію України, адже остання ворожа атака з залученням 43 ракет класу Х-101 та Х-555 відбулась 21 вересня. Проте це лише паузу, яку тримають росіяни.
Таку думку 24 Каналу висловив віійськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що потужних атак від окупантів слід очікувати ближче до початку зими.
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На що чекають окупанти
Росіяни зробили висновки з енергетичного терору минулого року, і зараз вони чекають на морози, коли загальна температура по Україні буде знижуватись нижче нуля. Тоді й мають відбутися масовані обстріли нашої території.
Зараз в Одесі температура повітря 20 градусів тепла. І який сенс окупантам завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси та області,
– наголосив Олександр Коваленко.
Коли росіяни можуть розпочати масовані ракетні обстріли України: дивіться відео
Минулого року саме по Одесу та Одещині були "найефективніші" удари ворога, і блекаут на Півдні затягнувся набагато довше, ніж на Півночі або в центральній Україні.
"Росіяни будуть використовувати чинник низьких температур, а не початок опалювального сезону або якийсь інший", – впевнений військово-політичний оглядач.Зверніть увагу! Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що цієї зими тривалість відключень світла буде залежати від ракетних ударів ворога. Проте й без них можливі вимкнення електроенергії. Минула зима була теплою, але якщо цьогорічна виявиться суворішою, то без світла українці можуть залишатися на 10 – 16 годин протягом доби.
Що купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу
Ракетні обстріли України: що відомо
- Росія з початку повномасштабного вторгнення використала весь свій запас ракет. За словами представника ГУР Андрія Юсова, наразі окупанти не можуть відновити резерв, адже всі ракети, які вони виробляють, одразу кидають на територію України.
- Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що варто очікувати нових масованих ракетних атак ворога, адже він до них готується.
- Росіяни після інтенсивних обстрілів ракетами та дронами Києва, зараз завдають поодинокі удари "Іскандерами" чи Х-59 по території України. Напевно загарбники зробили паузу в масованих атаках, щоб накопичити ракети.
- Зокрема, за словами начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, окупанти накопичують ракети морського базування. Адже саме цю високоточну зброю вони використовують для ударів по енергетичних системах України.