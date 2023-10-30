Зробили висновки: чому росіяни взяли паузу в масованих ракетних атаках по Україні

Понад місяць Росія масовано не обстрілює територію України, адже остання ворожа атака з залученням 43 ракет класу Х-101 та Х-555 відбулась 21 вересня. Проте це лише паузу, яку тримають росіяни.

Таку думку 24 Каналу висловив віійськово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що потужних атак від окупантів слід очікувати ближче до початку зими.

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На що чекають окупанти

Росіяни зробили висновки з енергетичного терору минулого року, і зараз вони чекають на морози, коли загальна температура по Україні буде знижуватись нижче нуля. Тоді й мають відбутися масовані обстріли нашої території.

Зараз в Одесі температура повітря 20 градусів тепла. І який сенс окупантам завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси та області,

– наголосив Олександр Коваленко.

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Минулого року саме по Одесу та Одещині були "найефективніші" удари ворога, і блекаут на Півдні затягнувся набагато довше, ніж на Півночі або в центральній Україні.

"Росіяни будуть використовувати чинник низьких температур, а не початок опалювального сезону або якийсь інший", – впевнений військово-політичний оглядач.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що цієї зими тривалість відключень світла буде залежати від ракетних ударів ворога. Проте й без них можливі вимкнення електроенергії. Минула зима була теплою, але якщо цьогорічна виявиться суворішою, то без світла українці можуть залишатися на 10 – 16 годин протягом доби.

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