Ідея-фікс окупантів: на чому Росія зосередить ракетні удари
Російські окупанти не полишають спроб досягнути бодай якихось успіхів на полі бою в Україні. Росіяни й надалі намагатимуться йти у наступ на Сході.
Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, російські загарбники намагатимуться атакувати Бахмут.
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Адже це місто-фортеця для окупантів має дуже велике символічне значення. За словами Ступака, ворог кидатиме до Бахмута все нові й нові сили.
Росіяни самі визнають, що для них це місто стало пасткою. Вони настільки глибоко туди влізли, що вже не можуть його кинути,
– зазначив ексспівробітник СБУ.
Він додав, що Росія витратила на штурм Бахмута надто багато часу та зусиль і зазнала величезних втрат. Після такого для ворога стало принциповим питанням показати хоча б якісь досягнення під Бахмутом.
Ідея-фікс росіян
Водночас російські загарбники найближчим часом не припинять обстрілювати територію України.
Зараз окупанти концентруються на виявленні місць, де базується українська техніка, яка готується до контрнаступу ЗСУ,
– сказав Ступак.
За його словами, про такі плани ворога свідчать останні обстріли території України – масована ракетна атака 9 березня та атака іранськими "Шахідами" 18 березня.
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Головна мета Росії
Ступак переконаний, що ці обстріли були націлені на місця, де компактно зберігається західна техніка, амуніція, боєприпаси та паливо.
Це для росіян зараз ідея-фікс – знищити ці склади, як ми знищували їхні,
– наголосив ексспівробітник СБУ.
Експерт Українського інституту майбутнього пояснив, що таким чином окупанти хочуть зірвати контрнаступ Збройних Сил України.
Ситуація на фронті: коротко
- Російські окупанти досі намагаються наступати на Донбасі. Особливо складна ситуація на Бахмутському напрямку, але українські воїни відбивають атаки ворога.
- Україна готується до контрнаступу, щоб вигнати росіян з окупованих територій. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, українські військові активно працюють над майбутнім контрнаступом ЗСУ. Однак зараз активізувалися різні сили, які хочуть зірвати цей процес.
- Як зазначив військовий експерт Олексій Гетьман, загарбники в очікуванні наступу ЗСУ намагаються знешкодити якомога більше наших сил та зайняти панівні позиції, щоб можна було відбивати атаки.