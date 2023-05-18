Удари ракетами по Україні – це помста, окупанти панікують перед контрнаступом, – генерал Маломуж

Обороняючи Бахмут, українська армія завдала значних втрат російській професійній армії. Відтак керівництво Росії вдалось до звичної тактики ракетного терору, як помсту за невдачі своєї армії.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж. За його словами, росіяни в паніці перед контрнаступом ЗСУ.

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Думають, що українців можна залякати

Під час оборони Бахмуту було підірвано основи російської армії. За його словами, українські захисники діяли, як механізм ліквідації найбільш боєздатних частин російської армії: вагнерівців, десантників, морської піхоти.

"Путін збирався оголосити про взяття Бахмута до 9 травня, але російська армія зазнає чергових невдач. Через це в Росії паніка – Путін збирає термінове засідання Ради безпеки, після чого завдає ракетні удари по містах України. Це своєрідна помста, яка не має перспективи. Розраховують, що люди злякаються", – розповів Маломуж.

Росіяни в паніці

За його словами, Росія не здатна компенсувати свої втрати. Резерви, які вони підготували, невмотивовані та погано підготовлені. Вони не будуть готові до удару ЗСУ.

"Мотивації у них немає – вони агресори, а не захищають свою землю. Тому ростуть панічні настрої серед росіян та колаборантів. Хтось вже намагається виїхати, а хтось думає, як йому вижити на полі бою під потужними ракетними ударами української армії", – зазначив генерал.

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