Ракетним обстрілом росіяни знищили нафтобазу в Дніпрі

Окупанти ввечері 30 березня завдали ракетного удару по Дніпрі. Внаслідок цієї атаки у місті знищена нафтобаза.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Микола Лукашик, очільника Дніпропетровської обласної ради. Відповідний допис він опублікував о 21:35.

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Руйнування – значні, але жертв немає

Лукашик уточнив, що у нафтобазу в Дніпрі влучили 2 ворожі ракети. На жаль, ворог знищити цей об'єкт. Уламки ще однієї ракети пошкодили 2 бензовози. Постраждалих або загиблих внаслідок атаки немає. "Пробачення окупанти не дочекаються ніколи", – наголосив голова обласної ради.

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