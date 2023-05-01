"Чому не зникла електроенергія": у росіян істерика через невдалі ракетні удари по Україні

Росіяни вчергове показали свою "велику любов" до українського народу. Цього разу вони скиглять через те, що після масованого ракетного обстрілу в нашій країні "ніде не вимикали світло".

Пропагандисти назвали ситуацію з обстрілом України "нестандартною" та побачили в цьому чергову "зраду". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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У Росії невдоволені через невдалу ракетну атаку

У російських пабліках масово обурюються через те, що ракетний обстріл України в ніч на 1 травня не дав жодних результатів. Автори цих телеграм-каналів обурюються, що вибухи, які пролунали у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях не викликали відключень електромережі, "як це було останній раз у березні".

Росіяни також дивуються, чому після їхніх "ударов возмєздія" в Україні продовжує курсувати метро, а українці не бідкаються через відсутність світла в будинках. Самі ж росіяни продовжують радіти цинічним ударам по цивільному населенню нашої країни й вітають українців з 1 травня ще радянськими лозунгами "мір, труд, май".

Українська сторона прокоментувала цинічні заяви росіян

В ефірі національного марафону речник Одеській ОВА Сергій Братчук прокоментував кровожерливі настрої щодо українців у російському суспільстві. На його думку, основна мета росіян з винищення українського народу як нації не змінилася. Братчук також зазначив, що впливати на свідомість росіян немає жодного сенсу, ба більше не варто шукати серед них "хароших рускіх".

На них можна впливати лише через Збройні Сили України. Це найкращий механізм і найкращі ліки,

– наголосив речник.

Крім того, Сергій Братчук зауважив, що українцям треба "робити своє", а українській владі працювати над громадянським суспільством і над нашою країною в цілому.

Ракетні обстріли України вночі 1 травня: що відомо