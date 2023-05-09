Черкащину атакували крилатими ракетами: є пошкодження у комунальному закладі

9 травня зранку російські окупанти випустили ракети по Україні. Дві з них атакували Черкаську область.

На щастя, обійшлось бех жертв та постраждалих. Однак є деякі пошкодження.

Важливо Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл

Росія атакувала ракетами Черкащину

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що зранку 9 травня ворог атакував регіон. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. Наразі усі деталі з’ясовують.

На щастя, минулось без потерпілих.

В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі,

– зазначив глава регіону.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що на Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.

Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер". Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.

У Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.



Наслідки ракетної атаки на Черкащині / фото ОВА

Ранкова атака України 9 травня: все, що відомо

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків у подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Згодом палаючий уламок загасили.

У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

У повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько 15 ворожих повітряних цілей. Влучань немає.

Воронку від ворожих обстрілів виявили на Київщині в одному із районів області. Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5.

Згодом уламки крилатої ворожої ракети виявили в одному із районів Київщини. Частини зброї окупантів впали на поле.

Також частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів Київської області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

У Повітряних силах повідомляли, що окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

У підсумку силами ППО було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.

За даними Повітряних сил ЗСУ, наша ППО знищила 23 із 25 крилатих ракет, якими російські окупанти атакували Україну в ніч на 9 травня.