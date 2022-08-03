Окупанти вдарили з "Ураганів" по Чугуєву: загиблий і поранена – громадяни росії

3 серпня 2022 , 15:56
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Джерело:

фейсбук Сергія Болвінова

Близько обіду вороги вдарили з "Ураганів" по Чугуєву, що у Харківській області. Снаряди вбили одну людину, ще двоє осіб дістали поранення.

Про черговий моторошний обстріл Харківщини розповів начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов. Він зазначив, що обстріл трапився о 12:50, за попередніми даними, гатили касетними снарядами.

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Загиблий та одна з поранених – громадяни росії

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, двоє – дістали поранення. І загиблий, і одна з потерпілих – громадяни росії.

росіяни влучили в п'ятиповерхівку

Чоловік, у якого відібрали життя російські снаряди, під час атаки був у себе вдома. У п'ятиповерхівку, де він жив, поцілили із РСЗВ. У поліції кажуть: мета окупантів – одна – це тероризм і знищення якомога більшої кількості цивільного населення. Харківська область потрапляє під смертельні обстріли щодня.

Їм усе одно, кого вбивати. Харківщина цього ніколи не забуде та не вибачить їм,
– написав Болвінов.

Чугуїв потрапив під російський обстріл / Фото Сергія Болвінова

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. 

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Автор: Ірина Пундор