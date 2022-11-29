Росія вночі обстріляла Дніпро: є прильоти й пожежі
Джерело:Валентин Резніченко
Після скасування повітряної тривоги на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Дніпро. Відомо, що на нічне місто вони скерували кілька ракет.
Про вибухи в обласному центрі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Наразі відомо, що поцілили окупанти у приватне підприємство.
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Нічний обстріл Дніпра
Зазначимо, що в Дніпропетровській області об 23:02 пролунав відбій повітряної тривоги. А уже о 00:09 повідомили про вибухи у Дніпрі.
Цієї атакою окупантам вдалося знищити виробничі приміщення приватного підприємства. Також повідомляється, що зайнялася пожежа. Наразі відомостей про постраждалих чи загиблих немає.
Працюють усі служби. Деталі з’ясовуються,
– повідомив Валентин Резніченко.
Не перший обстріл міста за останні 24 години
Зазначимо, що вибухи у Дніпрі чули також й під час повітряної тривоги. Загалом їх нарахували щонайменше 5, а також ще один пролунав у Синельніковському районі області. У мережі припускають, що запустити росіяни могли балістичну або надзвукову ракету.
Тоді очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук вчергове закликав громадян не нехтувати життям та залишатися в укриттях або дотримуватися правила двох стін та триматися подалі від вікон.
У Дніпрі чули вибухи: відео
Обстріли Дніпропетровщини: останні новини
- Попередній обстріл області відбувся уранці 27 листопада. Тоді під час повітряної тривоги поблизу Кривого Рогу прогриміли вибухи на одному з об'єктів транспортної інфраструктури.
- Раніше, 17 листопада, окупанти вдарили по оборонних підприємствах області. Під час атаки наша ППО знищила 4 ракети та 6 іранських "шахідів".
- Масовано ж дронами-камікадзе Дніпро обстріляли вночі 9 листопада. Тоді внаслідок ударів спалахнула сильна пожежа та постраждали люди.
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