Уламків ракети не знайшли: у Харкові сталася пожежа на АЗС, коли Росія вдарила по місту

Ввечері 22 квітня російські окупанти обстріляли Харків ракетами із ЗРК С-300. Під час прильотів у місті почалась велика пожежа у Новобаварському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що вогонь спалахнув через влучання ворожої ракети. Однак рятувальники кажуть, що причина могла бути іншою.

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Чому виникла пожежа

Під час повітряної тривоги на заправці "УкрГазВидобування" сталася пожежа. Відомо, що вибухнули цистерни з газом. На щастя, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.

Наразі рятувальники встановлюють причини вибуху та пожежі на автозаправці в районі Нової Баварії.

Пожежа на АЗС у Харкові / Фото Суспільне

Цікаво, що на місці інциденту не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети навколо АЗС. За неофіційною інформацією слідчих, вибух цистерни із газом на заправці, ймовірно, не був пов'язаний із ракетним обстрілом окупантів.

Станом на 23:30 не знайшли слідів влучання ракети рятувальники й у лісосмузі, яка розташована поруч.

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