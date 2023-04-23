Уламків ракети не знайшли: у Харкові сталася пожежа на АЗС, коли Росія вдарила по місту
Джерело:Суспільне Харків
Ввечері 22 квітня російські окупанти обстріляли Харків ракетами із ЗРК С-300. Під час прильотів у місті почалась велика пожежа у Новобаварському районі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що вогонь спалахнув через влучання ворожої ракети. Однак рятувальники кажуть, що причина могла бути іншою.
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Чому виникла пожежа
Під час повітряної тривоги на заправці "УкрГазВидобування" сталася пожежа. Відомо, що вибухнули цистерни з газом. На щастя, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.
Наразі рятувальники встановлюють причини вибуху та пожежі на автозаправці в районі Нової Баварії.
Пожежа на АЗС у Харкові / Фото Суспільне
Цікаво, що на місці інциденту не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети навколо АЗС. За неофіційною інформацією слідчих, вибух цистерни із газом на заправці, ймовірно, не був пов'язаний із ракетним обстрілом окупантів.
Станом на 23:30 не знайшли слідів влучання ракети рятувальники й у лісосмузі, яка розташована поруч.
Росія обстріляла Харків: головне
- Повітряна тривога в регіоні розпочалась о 22:02 і тривала майже годину. За цей час країна-агресорка випустила по місту та області щонайменше 7 ракет С-300.
- Поки росіяни атакували місто, у Бєлгороді місцеві жителі нібито чули роботу ППО та вибухи.
- В Харківській ОВА заявили, що зафіксували загалом 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові було атаковано декілька районів.
- Ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти. Станом на зараз інформація щодо постраждалих уточнюється.
- Крім того, одна з російських ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місце оперативно прибули рятувальники та швидка. Відомо, що було влучання біля гаража на території приватного домоволодіння.