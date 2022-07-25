Голова Хмельницької ОВА показав наслідки падіння уламків російських ракет

російські військові завдали ракетного удару по Хмельницькій області 24 липня. Ворог випустив відразу 4 снаряди типу "Калібр". І всі вони поповнили статистику втрат ворога.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій показав наслідки ракетного удару по області. Оскільки самі ракети нікуди не влучили, то шкоди регіону могли завдати лише їхні уламки, які розлетілись після зустрічі з силами ППО.

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Сили ППО провели ювелірну роботу

Очільник ОВА за це їм і подякував. Сергій Гамалій також нагадав про те, що кожен може використовувати чат-бот "Шось летить". З його допомогою можна сприяти ефективній роботі наших військових зі знищення об'єктів ворога у небі над Україною.

Ворог атакував Хмельниччину зранку

Нагадаємо, що зранку 24 липня у більшості регіонів України лунала повітряна тривога. Сирени увімкнули о 08:13 й на Хмельниччині. А вже через короткий проміжок часу там повідомили про вибухи.

Цю інформацію підтвердив глава ОВА. Але він тоді поспішив заспокоїти мешканців області, адже спрацювала система ППО. Тож ні про які "прильоти" не мовилось.

Невдовзі надійшла додаткова інформація. Мовилось про те, що у небі над Хмельниччиною вдалось збити відразу 4 крилаті ракети типу "Калібр".



Уламки однієї з ракет впали у полі / Фото з телеграму Сергія Гамалія

Окупанти цілий день думали, що ж то робити з тими збитими ракетами. І нічого кращого не придумали. Вони поширили черговий фейк про свої буцімто успіхи.

Як з'ясувалось, це не ППО – сарказм – збила ворожі ракети. Це "Калібри" цілими та неушкодженими "влучили" у ціль поблизу Богданівців, що на Хмельниччині. Що ж стосується мішені, то нею, переконують окупанти, стала база з боєприпасами до РСЗВ HIMARS, а також снарядами до гаубиць M777. Усе в найкращих традиціях кремлівських методичок.

До слова, якщо ми вже заговорили про знищення, то не зайвим буде згадати про втрати ворога на війні проти України. Адже вони, підкреслюємо, просто колосальні.

Уже майже 40 тисяч окупантів стали "двохсотими"

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 39 700 російських бійців. А впродовж минулої доби на той світ вдалось відправити 180 окупантів. Обмовимось відразу ж, що ця цифра приблизна. Адже підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт уже перетворили 1730 танків, 3950 бойових броньованих машин, 876 артилерійських систем, 257 РСЗВ, а також 116 одиниць засобів ППО.

А ще "друга армія світу" збідніла на 222 літаки, 188 гелікоптерів, 719 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 174 крилаті ракети, 2832 автомобілі й автоцистерни та 73 одиниці спеціальної техніки.

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