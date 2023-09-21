Зашивають ніжку: бабуся розповіла про стан 9-річної дівчинки, що постраждала від обстрілу
Джерело:Ми – Україна
Росія 21 вересня завдала ракетного удару по багатьох містах України, зокрема й по столиці. Внаслідок обстрілу постраждала також 9-річна дівчинка.
Під час ворожого обстрілу Києва 21 вересня постраждала дитина. За словами її бабусі, дівчинці зашивають ногу.
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Жінка ще не говорила з донькою
Бабуся постраждалої дівчинки розповіла, що на момент удару вона була на роботі. Також вона зазначила, що зі всіма все "відносно нормально". Її донька із онукою перебувають у лікарні.
Онучці зашивають ніжку. Ногу порізало склом,
– пояснила вона.
Також жінка розповіла, що ще не встигла поговорити із своєю донькою.
Бабуся розповіла про стан онуки, яка постраждала від обстрілу: дивіться відео
Станом на 9:10 ранку дівчинку вже виписали з лікарні, повідомив голова КМВА Микола Поврозник.
Атака на Україну 21 вересня: основне
- Окупанти для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555. У декількох районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та транспортні засоби. Відомо, що уламки ракет впали на територію підприємства. Там спалахнула пожежа.
- Вибухи пролунали також у Рівному. Внаслідок удару у частині міста зникло світло. Вже о 07:23 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.
- У Черкасах уламки влучили у об'єкт цивільної інфраструктури. Інформацію підтвердили в ОВА. Пишуть, що внаслідок роботи ППО уламки впали у центральну частину міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. Станом на 07:41 постраждало 7 людей. Ще 10 – евакуювали. З-під завалів вдалося врятувати одну людину. На місці працюють всі відповідні служби.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Дрогобицькому районі лунали вибухи. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Невдовзі він зазначив, що всі профільні служби виїхали на місце подій у Дрогобицькому районі.
- Невдовзі ЗМІ повідомили, що у Харкові пролунало шість вибухів. Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що росіяни атакували місто, зокрема Слобідський район. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури.