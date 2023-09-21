Зашивають ніжку: бабуся розповіла про стан 9-річної дівчинки, що постраждала від обстрілу

Росія 21 вересня завдала ракетного удару по багатьох містах України, зокрема й по столиці. Внаслідок обстрілу постраждала також 9-річна дівчинка.

Під час ворожого обстрілу Києва 21 вересня постраждала дитина. За словами її бабусі, дівчинці зашивають ногу.

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Жінка ще не говорила з донькою

Бабуся постраждалої дівчинки розповіла, що на момент удару вона була на роботі. Також вона зазначила, що зі всіма все "відносно нормально". Її донька із онукою перебувають у лікарні.

Онучці зашивають ніжку. Ногу порізало склом,

– пояснила вона.

Також жінка розповіла, що ще не встигла поговорити із своєю донькою.

Бабуся розповіла про стан онуки, яка постраждала від обстрілу: дивіться відео

Станом на 9:10 ранку дівчинку вже виписали з лікарні, повідомив голова КМВА Микола Поврозник.

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