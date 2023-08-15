Пробіжка мера після ракетного удару по Луцьку обурила українців: що відповів Поліщук

Міський голова зіткнувся зі шквалом критики після того, як фотографія з ним у парку поширилася соцмережами. Ранкова пробіжка Ігоря Поліщука обурила деяких українців, адже перед цим Росія обстріляла Луцьк та інші міста ракетами та вбила людей.

Мер Луцька Ігор Поліщук відповів тим, кого обурила його ранкова пробіжка після ракетного обстрілу Луцька 15 серпня з боку Росії. Своє пояснення він виклав у соцмережах.

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Що цьому передувало

Вранці 15 серпня Поліщук вийшов на пробіжку у парку імені Лесі Українки. Там його побачив один з жителів Луцька. Він зробив з мером селфі, подякував йому за сучасне місце відпочинку та виклав фото у соцмережі.

Ранкове тренування з топ-мером. Дякую Ігорю Ігоровичу за мегакрутий парк,

– написав чоловік.

Після цього деякі телеграм-канали поширили цю світлину та розкритикували Поліщука. Згодом почали обурюватися й звичайні інтернет-користувачі.

Що сказав Поліщук

Згодом міський голова пояснив ситуацію.

Друзі, на жаль є люди, які не цураються в такий час продукувати ненависть в українців один до одного та перекручувати факти,

– написав Поліщук.

За його словами, за 20 хвилин після вибухів близько 05:40 ранку він прибув на місце російського теракту та перебував там разом зі співробітниками поліції та представниками ДСНС. Мер пішов у Центральний парк після того, як у його подальшій присутності більше не було необхідності.

Весь цей час Поліщук очікував дані від рятувальників. Він наголосив, що на момент його перебування в парку "ще не було жодної інформації про загиблих".

, чимало інтернет-користувачів у коментарях під дописом мера підтримали Поліщука. Однак були й ті, кого пояснення не влаштували.

Кадри, які поширювали телеграм-канали / Фото з соцмереж

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