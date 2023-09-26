На переправі до Румунії, яку пошкодили окупанти, був автобус із дітьми

Під час нічної атаки окупанти пошкодили переправу на кордоні між Україною та Румунією. Внаслідок цього могли постраждати люди.

Під час нічної атаки росіяни пошкодили поромну переправу "Орлівка" на кордоні із Румунією. Також там був автобус із дітьми.

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Прикордонники зреагували швидко

За словами засновника поромного комплексу Юрія Дімчогло, атака сталася близько 2 години ночі. Він розповів, що постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску та дуже багато вантажівок – приблизно 30. З них шість вигоріли повністю.

Крім цього, пошкоджено складські приміщення, але прямого влучання туди не було. Основні влучання були у зони митниці та накопичувальної зони міжнародного транспорту для митного контролю, особливо на в’їзді в Україну.

Як розповів засновник переправи, між повітряною тривогою і атакою пройшло 10 – 15 хвилин. Прикордонники зреагували швидко і вивели з території пункту перетину громадський транспорт.

Та було два автобуси, один на в’їзд в Україну, один на виїзд. Той, що на виїзд, був із дітками. Його швидко оформили, посадили на румунський пором, який вже практично відходив від берега, на початку ударів. Слава Богу, що на пункті пропуску не було цього автобусу з дітьми. Тому що я не знаю, що б було,

– сказав він.

Другий автобус оформили за 10 хвилин. Під час його від’їзду почалися удари. Внаслідок цього у автобуса тріснуло скло. Постраждали тільки водії.

Дімчогло вказав на те, що переправа є "повністю цивільним об’єктом" без військових, за винятком прикордонників.

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