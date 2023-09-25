"Акт помсти та відплати": у ЗСУ заявили, що Росія зосередила в Чорному морі 7 кораблів

Російські військові вночі 25 вересня завдали ракетного удару по Україні. Окупанти атакували Одеську область з акваторії Чорного моря та окупованого Криму.

Для атаки росіяни використали 12 крилатих ракет типу "Калібр". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти атакували із суден "Інгушетія" та "Старий Оскол", пише 24 Канал.

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Росія вивела у Чорне море два ракетоносії

За його словами, російські кораблі традиційно вийшли в темряві та "відпрацювали абикуди". Як сказав Плетенчук, зараз в акваторії Чорного моря перебувають два ракетоносії.

Мовиться про малий ракетний корабель "Інгушетія" та дизель-електричний підводний човен "Старий Оскол". Як повідомив капітан 3 рангу, загальний залп може складати до 12 ракет.

Він звернув увагу, що вперше у Чорному морі фіксують присутність відразу 7 кораблів, хоча останнім часом росіяни виводили 3 – 4 судна.

Вони намагаються такий акт помсти нібито відплати зробити. Це їхня звична тактика. Вони дуже люблять символізм – для них це все. Принципі нічого нового в їхній тактиці ми не побачили цього разу,

– резюмував Плетенчук.

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