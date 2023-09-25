"Акт помсти та відплати": у ЗСУ заявили, що Росія зосередила в Чорному морі 7 кораблів
Російські військові вночі 25 вересня завдали ракетного удару по Україні. Окупанти атакували Одеську область з акваторії Чорного моря та окупованого Криму.
Для атаки росіяни використали 12 крилатих ракет типу "Калібр". Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону повідомив, що окупанти атакували із суден "Інгушетія" та "Старий Оскол", пише 24 Канал.
Дивіться також Обстріл морського вокзалу та знищений готель: все, що відомо про нічну атаку на Одещину
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
За його словами, російські кораблі традиційно вийшли в темряві та "відпрацювали абикуди". Як сказав Плетенчук, зараз в акваторії Чорного моря перебувають два ракетоносії.
Мовиться про малий ракетний корабель "Інгушетія" та дизель-електричний підводний човен "Старий Оскол". Як повідомив капітан 3 рангу, загальний залп може складати до 12 ракет.
Він звернув увагу, що вперше у Чорному морі фіксують присутність відразу 7 кораблів, хоча останнім часом росіяни виводили 3 – 4 судна.
Вони намагаються такий акт помсти нібито відплати зробити. Це їхня звична тактика. Вони дуже люблять символізм – для них це все. Принципі нічого нового в їхній тактиці ми не побачили цього разу,
– резюмував Плетенчук.
Комбінована атака росіян: подробиці
- Уночі російські військові атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Зокрема, окрім "Калібрів", Росія використала протикорабельні ракети "Онікс" та дрони-камікадзе типу "Шахеди".
- Під ударом опинилася припортова інфраструктура та готель на морвокзалі, який вщент знищено. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа.
- Сили ППО знешкодили всі 19 "Шахедів", які випустила Росія, а також 11 з 12 ракет "Калібр". Дві ракети "Онікс", на жаль, не вдалося знешкодити, оскільки це вкрай складні цілі.
- Начальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни вдарили ракетами "Онікс" по зерносховищу. На її думку, росіяни намагалися завдати "іміджевого удару" по Україні як по потужному зернотрейдеру.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що під час масованої атаки ворожі цілі проходили по кордону Молдови та розверталися у напрямку Одеси.
- Крім того, росіяни намагалися дронами атакувати Дніпропетровську область. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі.