У монастирі УПЦ МП розповіли деталі ракетного удару

21 березня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки був пошкоджений будинок на території монастиря УПЦ МП.

Ввечері 21 березня стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Одеси був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Три людини зазнали поранень, проте їхня кількість могла б бути більшою.

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Парафіяни вийшли з монастиря за пів години до удару

Настоятель монастиря архієпископ Діодор розповів, що за пів години до влучання ракети в будівлю чоловічого монастиря його територію залишило понад 20 парафіян, які були на вечірній службі у храмі.

Натомість пошкодження отримала житлова будівля монастиря. У корпусі, який постраждав, проживали ченці, найстаршому з яких 88 років, ще двом – 51 та 50 років.

Незважаючи на значні пошкодження, вціліли храми, ікони, не загинули люди... Для нас важливо відчувати, що ми постраждали разом з українським народом,

– сказав Діодор.

Тим часом начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк уточнила, що в будівлі значні пошкодження, зокрема зруйновано близько 200 квадратних метрів покрівлі. Також було два осередки займання на площі близько 40 квадратних метрів – пожежу швидко ліквідували.

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