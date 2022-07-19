7 ракет по Одещині: в ОВА розповіли, як вдалось уникнути жертв

Близько опівночі 19 липня ворог випустив по Одеській області одразу 7 ракет. Постраждали 6 людей. В ОВА кажуть: жертв немає, адже люди не проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Про наслідки ракетного обстрілу Одещини розповів голова ОВА Максим Марченко. Він зазначив, що під удар потрапило одне з сіл області.

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Повністю зруйновані три приватні будинки

Зруйновано три житлові будинки, пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури та приватних помешкань.

Жертв вдалось уникнути через те, що абсолютно всі мешканці під час повітряної тривоги пройшли в сховища. Саме це врятувало їхні життя,

– пояснив Марченко.

Голова ОВА закликав жителів Одещини уважно ставитись до повідомлень про повітряну небезпеку і в разі звуків сирен негайно йти в укриття.

Обстріл здійснювали з акваторії Чорного моря

Раніше повідомили, що у кількох будинках після обстрілу розпочалась пожежа. З вогнем боролись близько сотні рятувальників та 16 одиниць техніки.

Обстрілювали росіяни Одещину з акваторії Чорного моря. Вороги випустили одразу 7 ракет, проте одну вдалось збити українській системі ППО.

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Ситуація на Одещині: останні новини

Кілька днів тому росіяни анонсували удари по кількох українських містах. Мовляв, там українські військові "розташовують" свої вогневі позиції у цивільних об'єктах. У переліку ворогів була й Одеса.

16 липня на Одещині затримали корегувальників вогню. Вони спілкувались з росіянами та постачали їм інформацію. Саме завдяки їхній "наводці" і атакували склад в Одесі.

На щастя, тоді ніхто не постраждав. Охоронці вчасно перейшли в укриття.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що попри проблеми агресора з ракетами, удари по області продовжаться.

Дивіться у відео про удар "Калібрами" по Одещині: