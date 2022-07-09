Ракетний удар по Сергіївці на Одещині: кількість жертв зросла

9 липня 2022 , 06:28
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Джерело:

телеграм Сергія Братчука

1 липня російська армія завдала чергового удару по Одещині. Цього разу "прилетіло" по селі Сергіївка.

Кількість жертв внаслідок удару по Сергіївці зросла

Внаслідок цинічного обстрілу ворога загинуло понад 20 людей. Вранці 9 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що кількість жертв зросла.

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Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині кількість жертв зросла до 22 осіб.

7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки росії на Сергіївку. Так, кількість загиблих зросла до 22. Вічна пам'ять загиблим від рашистської агресії українцям!
 повідомив Братчук.

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Автор: Марта Касіянчук