Ракетний удар по Сергіївці на Одещині: кількість жертв зросла
9 липня 2022 , 06:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Братчука
1 липня російська армія завдала чергового удару по Одещині. Цього разу "прилетіло" по селі Сергіївка.
Кількість жертв внаслідок удару по Сергіївці зросла
Внаслідок цинічного обстрілу ворога загинуло понад 20 людей. Вранці 9 липня речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що кількість жертв зросла.
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Внаслідок російського ракетного удару 1 липня у селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району на Одещині кількість жертв зросла до 22 осіб.
7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки росії на Сергіївку. Так, кількість загиблих зросла до 22. Вічна пам'ять загиблим від рашистської агресії українцям!
– повідомив Братчук.
Атака на Сергіївку 1 липня: що відомо
- Село Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області атакували 3 ракетами Ту-22. Вони випустили з Чорного моря Смертоносні снаряди, які влучили у 9-поверховний житловий будинок та 2 бази відпочинку.
- У МВС розповіли, що ніхто з мешканців багатоповерхівки не пішов в укриття, коли оголосили повітряну тривогу. Приблизно через 10 хвилин після початку звуків сирен вже відбувся "приліт" ракети.
- На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло понад 20 людей. Серед жертв є 10-річний хлопчик. Також внаслідок кривавого удару окупантів було поранено 39 осіб. Речник Одеської ОВА розповів, що 29 людей, серед яких – четверо дітей, досі залишаються у лікарнях. Братчук запевнив, що медики роблять все можливе, щоб врятувати потерпілих.
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