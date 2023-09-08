Скрізь вогонь та уламки: з'явилося моторошне відео з першими хвилинами після удару по Сумах
Джерело:МВС
Росія продовжує тероризувати мирне населення. Зокрема, цього разу під прицілом ворога опинилися Суми.
Росія 8 вересня завдала чергового терористичного удару по мирному українському місту Суми. Бодікамери патрульних зафіксували перші хвилини після цього.
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На місці зайнялась пожежа
Камери не зафіксували момент удару, проте на відео можна побачити, що патрульні з перших хвилин намагалися допомогти та загасити пожежу разом із мешканцями сусідніх будинків. Також співробітники поліції розбирали завали та оглянули безпосереднє місце удару, щоб відшукати постраждалих.
Перші хвилини після обстрілу Сум: дивіться відео
З-під завалів вдалося врятувати подружжя та їхнього чотирилапого.
За його словами міського голови Сум Олександра Лисенка, російська ракета влучила у приватні будинки у районі Козацького проспекту. Він додав, що деякі будинки зазнали пошкоджень, а ще один – зруйнований.
За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі
Удар по Сумах 8 вересня: останні новини
- Під ранок 8 вересня у Сумах пролунали вибухи. Згодом у Сумській ОВА повідомили про те, що працювала ППО. Про те, що у Сумах лунають вибухи, повідомили ЗМІ близько 05:44. На той момент в області майже 10 хвилин лунала повітряна тривога. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в місті.
- Відомо, що внаслідок ракетного обстрілу постраждали дві людини. У момент атаки вони перебували у своєму будинку. Рятувальники оприлюднили кадри, на яких можна побачити порятунок людей, які постраждали від ракетного удару по Сумах. Їх будинок вщент зруйнований.
- У МВС України підтвердили, що у Сумах близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. На місці події працювали усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.