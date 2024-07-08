Ворог запустив крилаті ракети з Ту-95: куди вони летять
Стратегічну авіацію ворог підняв у повітря наприкінці доби 7 липня, а вже вночі 8 липня російські Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет. Повітряні сили інформують про рух цілей та вказують, де найбільша загроза.
Ту-95, нагадаємо, є носіями ракет Х-101, які окупанти найчастіше застосовують під час масованих та комбінованих повітряних атак. Цієї ночі вони здійснили свій черговий напад.
Важливо знати Росіяни підняли свої Ту-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Ракетна атака 8 липня: що відбувається
Повітряна тривога у східних областях. Імовірно, здійснені пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області! – Повітряні сили. За підрахунками моніторингових каналів, орієнтовний вихід Ту-95 на пускові рубежі в Саратовській області – 1 година ночі, в Каспійському морі – 2 година. Тож крилаті ракети можуть залетіти у наше небо приблизно між 3 та 4 ранку. У Сумах чули вибух під час оголошеної загрози застосування балістичного озброєння зі сходу. Така сама загроза з південного напрямку призвела до вибуху, який чули у Миколаєві. Також у Харкові чули вибух, там фіксували ворожі дрони. Повітряні сили інформували про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході. Тим часом літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі. Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області Росії, пишуть Повітряні сили. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!
Орієнтовний час входження в повітряний простір України – після 2 години ночі.
Повітряна тривога у східних областях.
Імовірно, здійснені пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 із Волгоградської області! – Повітряні сили.
За підрахунками моніторингових каналів, орієнтовний вихід Ту-95 на пускові рубежі в Саратовській області – 1 година ночі, в Каспійському морі – 2 година. Тож крилаті ракети можуть залетіти у наше небо приблизно між 3 та 4 ранку.
У Сумах чули вибух під час оголошеної загрози застосування балістичного озброєння зі сходу.
Така сама загроза з південного напрямку призвела до вибуху, який чули у Миколаєві.
Також у Харкові чули вибух, там фіксували ворожі дрони.
Повітряні сили інформували про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та південному сході.
Тим часом літаки Ту-95 прямують на пускові рубежі.
Зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області Росії, пишуть Повітряні сили.
Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10. У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!