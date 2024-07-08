Ворог запустив крилаті ракети з Ту-95: куди вони летять

Стратегічну авіацію ворог підняв у повітря наприкінці доби 7 липня, а вже вночі 8 липня російські Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет. Повітряні сили інформують про рух цілей та вказують, де найбільша загроза.

Ту-95, нагадаємо, є носіями ракет Х-101, які окупанти найчастіше застосовують під час масованих та комбінованих повітряних атак. Цієї ночі вони здійснили свій черговий напад.

Важливо знати Росіяни підняли свої Ту-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Ракетна атака 8 липня: що відбувається