У Повітряних силах оцінили можливість атаки ворога на Великдень

Теоретично ворог може готувати атаку по Україні на Великдень. Адже загроза ракетного обстрілу є у будь-який час.

В ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що передусім кожен святкує Великдень по-різному. Хтось вже його відсвяткував. Проте теоретично ворог може атакувати 16 – 17 квітня, а може й не атакувати. Про це пише 24 Канал.

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Чи можуть окупанти атакувати на Великдень

Юрій Ігнат зазначив, що до ракетної атаки росіян потрібно бути готовими в будь-який час.

Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю Московський патріархат, може зробити це (атакувати – 24 Канал) і на Великдень, а може і не зробити,

– сказав Ігнат.

За його словами, неможливо відповісти на те, чи варто від росіян очікувати ракетної атаки саме на Великдень, адже ознаки підготовки ворога до ударів є завжди.

Те, що кораблі виходять-заходять, літаки теж на аеродромах базування їхніх. Вони розосередили стратегічну авіацію, але ж є інформація у нас і від наших партнерів, де перебувають літаки, в якій кількості, чи є ракети біля них. Ми мусимо бути в готовності й мусимо захищати країну в будь-який час,

– зазначив Ігнат.

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