У Запоріжжі прилетіло у п'ятиповерхівку: розірвало газову трубу та зруйнувало стіну

21 жовтня 2022 , 10:17
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Джерело:

Олександр Старух

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення Запоріжжя. Зранку вороги завдали удару по багатоповерхівці, внаслідок чого спалахнув вогонь.

Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, у Запоріжжі зафіксували приліт. Російські військові атакували п'ятиповерховий будинок в обласному центрі, а також школу.

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Окупанти понищили школу

Старух наголосив на тому, що окупанти атакували місто ракетами типу С-300. Попередньо минулося без жертв. Відомо про п'ятьох постраждалих, четверо з яких перебувають у стані середньої тяжкості. Ще одна людина – на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнав не лише сам житловий будинок. Понищена також газова труба. На фото, які Старух виклав у мережі, можна побачити, як вона палає через витік блакитного палива. Що стосується витоку газу, то на місці вже працюють профільні служби. Станом на 11:31, зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, вогонь вдалося ліквідувати.

Також видно й інші наслідки влучання. Наприклад, величезну діру у стіні будинку, яка по діаметру порівнюється з однією віконницею. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх споруди.

Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя 21 жовтня / Фото з телеграма Старуха

Крім того, влучання зафіксоване у школі одного з районів обласного центру. Пошкоджень зазнав дах, а також вибиті шибки. Відомо також, що ракети впали на відкритій місцевості, а також влучили в об'єкти інфраструктури.

Зауважимо, що про ракетний обстріл раніше повідомив глава ОВА Олександр Старух. Він наголосив на тому, що у місті можуть залишитися уламки ракет. Тож попрохав містян бути відповідальними: не підходити надто близько і не торкатися їх. Слід розуміти, що частина з боєприпасів ворога все ще може загрожувати життю та здоров'ю.

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Автор: Назарій Лазур