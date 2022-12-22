Вони витримали, стіна – ні: на Запоріжжі від ракетного удару дивом врятувалися двоє хлопчиків

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Так, ворог 22 грудня атакував житловий будинок на Запоріжжі. Під завалами опинилися двоє хлопчиків.

Про це розповів глава ОВА Олександр Старух. На щастя, хлопчикам вдалося вижити після ракетного удару по їхній домівці.

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Будинок не витримав атаки

Як зазначив Старух, окупанти вирішили поховати двох хлопчиків – трьох і п'ятнадцяти років – живцем. Росіяни влучили у їхню оселю, де вони й перебували на момент атаки.



Окупанти влучили у будинок, коли в ньому перебувало двоє дітей / Фото Старуха

Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!,

– наголосив Старух.

Не лише вбивають, а й крадуть

Під час телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти прагнуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Москви ще півтори – дві тисячі українських дітей. Їх повезуть до столиці Росії буцімто дивитися на "новорічну ялинку". Але вірити ворогові ні в якому разі не можна.

Упродовж понад 9 місяців, та й понад 8 років, окупанти під надуманими приводами не вперше вивозили дітей. Ба більше, вони просто безжально крадуть маленьких українців, щоб передавати їх на "всиновлення" російським сім'ям.

До слова, журналістам до рук потрапило відео з камер спостереження одного з дитбудинків на Херсонщині. Так, у селі Степанівка ворог намагався викрасти дітей-сиріт.

Як зазначив директор закладу Володимир Сагайдак, в закладі спробували вжити усіх можливих заходів, щоб захистити дітлахів. Адже він знав, що робили росіяни з сиротами на Донбасі з 2014 року, коли почалася війна.

Тож 52 вихованців сховали. Цього вдалося досягнути завдяки згуртованості мешканців села. Вони приймали у себе по трьох – чотирьох маленьких українців. І робили це, ризикуючи власними життями. Адже якби окупанти це виявили, то на них очікувало б якщо не ув'язнення, то розстріл.

Зверніть увагу на міркування політтехнолога Михайла Шейтельмана. На його думку, викрадення українських дітей відбувається не просто так. Окупанти можуть готувати з них "солдатів майбутнього". А ще це можливість збільшити кількість слов'янського населення всередині країни-агресорки.