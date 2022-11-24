Чому світ дозволяє Путіну нищити енергосистему України: Данілов сказав, як варто реагувати
Цивілізований світ і країни, які симпатизують демократії – вони б мали набагато жорсткіше реагувати на поведінку Путіна, ба більше – мала б бути тотальна ізоляція режиму і росіян – бо це все спільники.
Про це 24 каналу розповів секретар РНБО України Олексій Данілов. Він також зазначив, що потрібно називати речі своїми іменами: що Росія – країна-терорист, Путін – терорист. Разом зі своїми спільниками він вже пройшов межу розуміння поняття "цивілізований світ".
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За його словами, всі декларації, які були доречні на початку війни, коли йшли військові дії – мали сенс. Але коли триває геноцид нашого населення, знищується інфраструктура і заяви такі ж мляві – виглядає трошки дивно.
Така тотальна ізоляція найбільш підійшла для наших стосунків з Росією. Ба більше – ми на сьогодні захищаємо Європу.
Олексій Данілов про режим ізоляції для Росії: дивіться відео
За словами Данілова, чергові мляві заяви, що вони щось засуджують чи їм щось не подобається – вже виходять за певні межі.
"Не ми починали цю війну. Для того, щоб Путін її закінчив, треба зробити дуже просту річ – він має забратися разом з усім свої мотлохом з нашої держави, вийти на кордони 1991 року – після цього ми можемо почати з ним ті чи інші перемовини", – резюмує секретар РНБО України.
Росія – лякала увесь світ
Росію всі дуже сильно боялися, всі не давали нам жодного шансу – нещодвано Борис Джонсон дав велике інтерв’ю, він там розповідав, хто і як себе поводив у лютому.
Для нас це не стало новиною, ми розуміли, як себе поводить та чи інша країна стосовно Росії. Але зараз ситуація змінюється, коли завдяки нашим ЗСУ, Президенту, громадянам – ми довели світові, що Росію можна бити, щоб знищити це зло – вони змінюють свою думку,
– каже Олексій Данілов.
Дякуючи ЗСУ та нашому населенню, за словами секретаря РНБО, багато країн змінити свою думку. Багато країн дійсно почали нам допомагати і якщо такий темп буде надалі – питання нашої перемоги, лише питання часу.
Росіяни завдали чергового удару по українській енергосистемі: важливе
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теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.
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