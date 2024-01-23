Ракетна атака по Україні, ймовірно, готувалася ще до збиття А-50: зведення від Світана

Росіяни продовжують тероризувати Україну, б'ючи ракетами по населених пунктах. Атаку, яку здійснили 23 січня, ймовірно, вони готували ще до збиття літака А-50.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що, ймовірно, через знищення А-50 росіяни не змогли її раніше здійснити.

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Скільки Росія могла готувати ракетну атаку

Полковник запасу зазначив, що питання з обстрілами Харкова, які окупанти здійснюють з Бєлгородщини, можна було б уже давно розв'язати.

За його словами, це можливо, якби партнери дозволили нам завдавати ударів по російському аеродрому ракетами М31 із HIMARS або запускати ATACMS з дальністю в 165 кілометрів. Так можна було би знешкодити всі пускові установки С-300.

Військовий експерт пояснив, що ранкова ракетна атака 23 січня була середньої інтенсивності. Її можна підготувати приблизно за тиждень.

Ракетна атака, яка була, готувалася, найімовірніше, ще до збиття А-50,

– вважає Світан.

На його думку, через знищення цього літака росіяни не змогли раніше її здійснити. Наші ж сили ППО добре відпрацювали, знищивши половину ракет прямим влучанням. Цікаво, що їх збивали навіть із кулеметів, що є доволі рідкісним явищем. Ще певну кількість ракет знешкодили засобами РЕБ.

Чи може Польща прикривати Україну під час обстрілів

Світан зауважив, що під час російської ракетної атаки по Україні свою авіацію вкотре підіймала Польща. Не виключено, що вона вже може прикривати частину України з повітря. Адже про це ніхто не доповідатиме в ефірі.

Можуть нам уже допомагати, просто так ніхто авіацію не підійматиме,

– сказав льотчик-інструктор.

За його словами, такі злети польської авіації, коли Росія завдає ракетних ударів по Україні, стали вже стандартними. Для нас це доволі добре.

Чому росіяни встановлюють С-300 біля Петербурга

Полковник запасу заявив, що Росія не зможе захистити всю свою територію від ударів безпілотниками. Аби прикрити всю країну-агресорку потрібно не тисячі, а мільйони зенітно-ракетних комплексів. Тож вони намагатимуться убезпечити деякі напрямки.

За його словами, те, що росіяни стягують на околиці Санкт-Петербурга саме С-300, свідчить, що у них немає ні зайвих С-400, ні "Панцирів". А С-300 – це старий ЗРК, який окупанти вже давно зняли з бойового чергування й використовують як балістичну ракету для ударів по Україні.

Оскільки вони його підняли та ставлять як протиповітряну оборону – означає, що є великі проблеми для Росії, які не розв'язати,

– вважає полковник запасу.

Військовий експерт додав, що ЗРК С-300 дуже погано працює по безпілотниках.

Масована атака по Україні: коротко