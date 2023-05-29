Намагались швидко поцілити в пускові точки ППО, – Світан пояснив денний обстріл Києва

Росія здійснила другий масовий ракетний удар по Києву менш ніж за добу. Найімовірніше, росіяни намагались поцілити по системі протиповітряної оборони столиці, яка успішно збиває російські повітряні цілі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Росіяни застосували ракети "Іскандер", бо вони доволі швидко розгортаються в бойове положення. Натомість крилаті ракети, що запускають з літаків, потребують додаткової підготовки перед вильотом.

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11 ракет, щоб знищити систему Patriot

Світан вважає, що окупанти намагались влучити по пускових установках західних систем ППО. Інформацію про їхнє місцерозташування могли надати російські розвідувальні групи, які проникли в Україну, або розвідувальні БПЛА.

"Отримавши інформацію, вони привели в бойову готовність пускові установки "Іскандерів" і завдали удар, намагаючись влучити в наші системи ППО: Patriot, SAMP-T чи інші системи. Після кожного пуску пускова установка переміщується, тому росіяни намагались швидко їх зловити", – зазначив військовий експерт.

Роман Світан про ракетний терор Росії: дивитись відео

Вони не використовували "Кинджали", адже у них обмежені можливості щодо літаків-носіїв – лише 6 МіГ-31К. ЗРК Patriot складається з 11 різноманітних об’єктів: 8 пускових установок, командна машина, радар, машина забезпечення. Саме тому, вони запустили 11 "Іскандерів".

За його словами, є ще кілька причин, чому росіяни так часто атакують Україну. Зокрема це спроба виснажити українську систему ППО, щоб не лишилось ракет для збиття таких цілей, як літаки.

Також це терористичний акт проти нашої держави та спроба залякати населення. Крім цього, ворог намагається не дати перекинути системи ППО на лінію фронту для прикриття контрнаступу ЗСУ.

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