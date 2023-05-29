Подякуйте "Покемону": нацгвардієць вдруге збив ворожу ракету з ПЗРК "Ігла"
Джерело:Національна гвардія України
Український військовий на псевдо "Покемон" вже двічі зумів збити російську ракету над Київщиною. Повторити успіх вдалося під час нічного обстрілу столиці в ніч проти 29 травня.
Вперше 20-річний військовослужбовець з Національної гвардії зумів збити крилату ракету Х-55 під час масованого обстрілу Києва 9 травня. Військовий розповів, що вдруге захопити ціль було складніше, адже обстріл відбувався вночі.
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Що відомо про збиття ворожої ракети
В ніч проти 29 травня окупанти випустили по Україні 40 крилатих ракет, проте завдяки злагодженій роботі української ППО, усі повітряні цілі були виявлені й знешкоджені. Зокрема, одну з ракет збив гвардієць, що служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади "Буревій".
"Подякуйте "Покемону"! Сьогодні гвардієць з бригади "Буревій" збив ракету, яка прямувала на столицю! І це вже його другий успішний постріл. Респект, герою!", – заявили у МВС України.
О 03:40 ночі "Покемонові" вдалося збити ракету з тієї ж зброї – радянського ПЗРК "Ігла-1".
На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя,
– розповів "Покемон".
Нагадаємо, що за останній місяць ворог обстрілював Київщину вже 15 разів. Речник КМВА Михайло Шаманов переконаний, що такі часті атаки пов'язані з "сакральністю" для ворога деяких дат – зокрема Дня Києва, який відзначали 28 травня.
Масована ракетна атака 29 травня: коротко
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- Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що постійними обстрілами окупанти намагаються відтягти контрнаступ ЗСУ. Окрім того, не відмовляються росіяни й від спроб залякування терористичними актами – саме тому і атакують столицю у робочий час, коли більше людей перебувають у місцях скупчення.
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