Має приїхати комісія ЮНЕСКО й зафіксувати руйнування: як Одеса ліквідує наслідки обстрілів

23 липня російські окупанти підступно запустили ракети по історичному центру Одеси. Відомо про пошкодження кількох десятків будинків.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, внаслідок ракетного удару по Одесі відомо про пошкодження 68 будівель.

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28 будинків з цього переліку є історичними пам'ятками Одеси. А загалом окупанти пошкодили 146 квартир.

Як будуть відновлювати пошкоджені будинки

Як наголосив Братчук, наразі вдалося встановити шибки в будівлях, де вони повилітали. Загалом поставили майже 1000 одиниць.

Зараз в Одесі очікують представників комісії ЮНЕСКО, які мають зафіксувати пошкодження будівель та видати відповідні документи. Після цього можна буде починати відновлення будівель.

Сподіваюся, що ці документи будуть не для чергової "стурбованості". Це має бути додатковим свідченням для Міжнародного кримінального суду чи трибуналу щодо воєнних злочинів Росії,

– розповів Братчук.

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На жаль, деякі будинки були буквально дуже суттєво пошкоджені. Але є сподівання, що архітектори зможуть їх відновити. Загалом це був перший такий приліт по історичному центру Одеси за увесь час з початку повномасштабного вторгнення.

Обстріл Одеси: коротко