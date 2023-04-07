У Чорне море повернувся ворожий ракетоносій: в ОК "Південь" оцінили загрозу

Загроза ракетного удару з боку росіян залишається реальною. У Чорному морі чергує ворожий ракетоносій.

На вечір усі ракетоносії були заведені у пункти базування через шторм. Він сягав 5 балів, це дуже потужно для Чорного моря. Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Якою є загроза ракетного удару

Погода покращилася, і надводний ракетоносій повернувся на бойове чергування. Корабельне угрупування складається з 8 одиниць. Один ракетоносій, імовірно, споряджений 8 "Калібрами".

Те, що вони можуть прибирати й додавати ракетоносії впродовж дня – це оперативна обстановка, ми за нею стежимо і сповіщаємо. Наразі загроза ракетного удару оцінюється як досить висока,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Присутність ракетоносія на чергуванні дійсно може свідчити про ймовірність його термінового застосування. Водночас активність авіації, яка могла б свідчити про підготовку ракетного удару, не зафіксована. Хоча напередодні була досить висока активність БпЛА, які збирають інформацію.

"Усвідомлення того, що ракетні удари можливі, має бути у кожного. Реагування на сигнали повітряної тривоги – оперативне і швидке. А в цілому паніки не може бути ніякої. Ми знаємо, що ворог є, і війна триває", – підсумувала Гуменюк.

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