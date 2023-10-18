Зруйновано 8 квартир, – Зеленський відреагував на терористичний удар по Запоріжжю
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по Запоріжжю. Він висловив співчуття всім, чиї рідні загинули через російський терор.
Вночі росіяни завдали ракетного удару по житловій п'ятиповерхівці в Запоріжжі. Президент повідомив, що зруйновано 8 квартир.
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Внаслідок атаки є поранені та загиблі: під завалами шукають людей
Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки є поранені та загиблі – наразі рятувальники шукають людей під завалами.
Загалом внаслідок атаки зруйновано 8 житлових квартир. Президент висловив співчуття рідним загиблих.
Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано 8 квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Мої співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор. Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати,
– сказав президент.
Він пообіцяв, що Україна зробить все для того, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Глава держави зазначив, що російський терор має програти.
Головне про удар по будинку в Запоріжжі
- У період з 01:33 до 01:48 ночі 18 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами. Загалом окупанти випустили по сплячому місту 6 ракет, одна з яких поцілила у багатоповерхівку у центрі міста. У будинку зруйновано 2 під'їзди та 8 квартир.
- Станом на 08:30 відомо про 2 загиблих та 3 поранених, ще 3 людини поки що вважаються зниклими безвісти. Однак кількість жертв внаслідок обстрілу ще може зрости, оскільки під завалами продовжують шукати людей. Зокрема тривають пошуки молодого подружжя, яке проживало в одній зі зруйнованих квартир.
- Поки що достеменно невідомо, якими саме типами ракет ворог атакував Запоріжжя. Однак за попередньою інформацією, це могли бути ракети С-300.