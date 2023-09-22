Удар по готелю в Черкасах: в ОВА назвали справжню ціль росіян

Росія 21 вересня завдала чергової масованої атаки по багатьох містах України. Зокрема, поцілила у готель у Черкасах, хоча намагалась влучити в інший об'єкт.

Під час ракетного удару по Черкасах 21 вересня російські терористи, ймовірно, хотіли вдарити по енергетичних об'єктах. В ОВА наголосили, що на території Черкаського району є підстанції.

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Наслідки удару досі ліквідовують

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що існує "висока ймовірність", що ракети були націлені саме на енергетичні об'єкти області.

В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди,

– заявив він.

За його словами, можливо, росіяни атакували місто ракетами класу "повітря-земля" Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.

Водночас наслідки удару продовжують ліквідовувати.

Загалом з місця удару вже вивезли понад 593 тонни будівельного сміття.

Ракетний удар по готелю в Черкасах 21 вересня