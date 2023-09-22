Удар по готелю в Черкасах: в ОВА назвали справжню ціль росіян
Джерело:"Радіо Свобода"
Росія 21 вересня завдала чергової масованої атаки по багатьох містах України. Зокрема, поцілила у готель у Черкасах, хоча намагалась влучити в інший об'єкт.
Під час ракетного удару по Черкасах 21 вересня російські терористи, ймовірно, хотіли вдарити по енергетичних об'єктах. В ОВА наголосили, що на території Черкаського району є підстанції.
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Наслідки удару досі ліквідовують
Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що існує "висока ймовірність", що ракети були націлені саме на енергетичні об'єкти області.
В межах Черкаського району такі підстанції є, тому ймовірно, ракети летіли туди,
– заявив він.
За його словами, можливо, росіяни атакували місто ракетами класу "повітря-земля" Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників.
Водночас наслідки удару продовжують ліквідовувати.
Загалом з місця удару вже вивезли понад 593 тонни будівельного сміття.
Ракетний удар по готелю в Черкасах 21 вересня
- 21 вересня близько 5:40 збройні сили Росії атакували Черкаси.
- Ракета влучила в будівлю готелю в центральній частині міста. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки воєнного злочину держави-агресора.
- Внаслідок ворожої атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам. Рятувальники вивезли 593 тонни сміття.