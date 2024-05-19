Ворог знову вдарив по Харкову: травмовані поліцейські й медики, що працювали на базі відпочинку

Російські загарбники 19 травня влучили по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова у Харківській області. Коли на там працювали екстрені служби, загарбники повторно обстріляли те саме місце.

Внаслідок повторного удару по селу на Харківщині постраждали правоохоронці та медики. Наразі на місці подій продовжують пошуково-рятувальну операцію.

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Росіяни повторно обстріляли базу відпочинку на Харківщині

Керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов розповів, що під час першого удару по базі відпочинку у Черкаській Лозовій росіяни зруйнували альтанку, будиночки для відпочинку, будівлю самої бази. Людей довелося діставати з-під завалів.

А поки на місці тривала рятувальна операція і працівники поліції разом з бійцями ДСНС та медиками шукали поранених, – терористи вдарили вдруге,

– зазначив поліцейський.

Правоохоронець зауважив, що під час цього удару постраждали двоє працівників поліції та двоє працівників швидкої. Всі зараз отримують медичну допомогу.

Ворог повторно обстріляв базу відпочинку під Харковом / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

"Поки вдалося встановити особи чотирьох загиблих. Попри обстріли, робота на місці продовжується", – сказав Болвінов.

Він також підкреслив, що росіяни вдарили по звичайному пляжу з альтанками для відпочинку – жодних військових цілей там не було. За словами правоохоронця, звичайні люди з жінками та дітьми просто виїхали на природу й опинилися під ворожим вогнем.

Ворог ударив по Черкаській Лозовій у Харківській області