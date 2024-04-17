Люди досі під завалами, є зниклі безвісти: у МВС показали порятунок чоловіка в Чернігові
Джерело:Ігор Клименко
Російські війська зранку 17 квітня завдали ракетного удару по Чернігову. Внаслідок ворожого обстрілу загинули та постраждали цивільні мешканці. Окупанти влучили в об'єкт соціальної інфраструктури.
У Чернігові зруйнована 8-поверхівка, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад освіти та десятки авто. Люди досі під завалами, інформує 24 Канал. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував відео порятунку чоловіка, який постраждав внаслідок удару.
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За останніми даними ДСНС, унаслідок російської ракетної атаки попередньо загинуло 13 осіб, ще 61 особа постраждала, із них 2 дитини. З-під завалів врятовано 3 людини.
Під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди.
Під завалами – ще люди. Маємо заяви про щонайменше 3 безвісти зниклих,
– написав Клименко.
Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по місту. Триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали та дістають звідти людей, які стали жертвами російського терору.Важливо! Чернігівський обласний центр крові повідомив, що наразі є нагальна потреба в крові,
У Чернігові з-під завалів врятували чоловіка / Відео: ДСНС
Очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса повідомив, що армія Росії атакувала цивільне місто трьома ракетами типу "Іскандер". Збивати їх непросто, адже вони летять низько.
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