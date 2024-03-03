Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпру: на місці виникла пожежа

3 березня 2024, 07:50
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Джерело:

Дніпропетровська ОВА

Росія продовжує завдати ударів по мирних українських містах, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, вона завдала ракетного удару по Дніпрі.

Вночі проти 3 березня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. На місці влучання виникла пожежа.

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Обійшлось без жертв

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання.

Вогонь надзвичайники приборкали.

Водночас на Нікополь Росія скерувала дрон-камікадзе. Крім цього, ворог завдав артилерійських ударів по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

Росія атакувала Миколаївщину 1 березня

  • 1 березня росіяни атакували Миколаївську область. Відомо, що в регіоні зафіксували приліт. На місці події спрацювали рятувальники. Першими подробицями поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У його телеграмі з'явилася публікація о 20:57.
  • Віталій Кім зазначив, що в області виникла пожежа внаслідок прильоту. За його словами, на місці влучання одразу ж працювали рятувальники. Також відсутня інформація про постраждалих.
  • Моніторингові канали о 20:45 писали про вибух, який могли чути мешканці Миколаївщини. Тоді ж повідомили про прихід ракети Х-59 поблизу обласного центру.

Автор: Вікторія Кульженко