Нічний обстріл Харкова: з'явились відео наслідків та деталі про постраждалого
Джерело:ДСНС України
У ніч проти 31 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього сталася пожежа у складській будівлі.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено складські приміщення комерційного підприємства. На жаль, отримав поранення охоронець.
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Деталі нічного удару по Харкову
Так, ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району Харкова. Внаслідок ударів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків. Загальна площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів.
Попередньо, удар завдали двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.
На жаль, отримав поранення 61-річний охоронець. Його госпіталізовано до лікарні.
До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 5 одиниць техніки та 28 осіб особового складу ДСНС Харківського гарнізону.
Наслідки обстрілу Харкова / фото ДСНС
Що відбувається на місці обстрілу: дивіться відео
Крім того, 30 липня близько 20:30 внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загорівся будинок у селі Шийківка. Травмовано 53-річну жінку та чоловіка 76 років. Загинула 74-річна жінка.
Попередні обстріли Харківщини
- Нещодавно у Харкові також чули вибухи. Місцеві повідомляли про щонайменше 3 вибухи.
- 16 липня Харків вдруге від початку доби опинився під ворожою атакою. За попередньою інформацією, росіяни обстріляли Основ'янський район міста.
- Згодом стало відомо про 4 постраждалих. На місці влучання виникла пожежа, проте служби працювали над ліквідацією наслідків. У мережі також повідомляли, що з території Бєлгородщини знову запустили ракети, ймовірно, у бік Харкова. Після цього у місті пролунали вибухи.
- Крім того, протягом доби 30 липня ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. У Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.
- У селі Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати. Пошкоджено два паркани, постраждалих немає.
- На Куп'янському напрямку тривають бої. Минулої доби окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії східніше Берестового Куп'янського району. Відступили з втратами.