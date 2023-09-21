У КМВА розповіли, скільки ворожих цілей знищили під час першої хвилі атаки на Київ
Джерело:КМВА
Росія 21 вересня завдала чергового терористичного удару по території України. Повітряні Сили знищили значну кількість повітряних цілей, зокрема, і над столицею.
Під час атаки на Київ 21 вересня Росія приблизно з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС випустила крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей.
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Тривога тривала понад дві години
Внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння. В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є займання.
Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Тривога в Києві тривала понад 2 години.
Столиця вже перетнула позначу в 1000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть - півтора місяця безперервної тривоги,
– мовиться в повідомленні КМВА.
Згодом статистику збитих цілей опублікують також і Повітряні сили.
Атака на Україну 21 вересня: основне
- Окупанти для цієї ракетної атаки використали літаки стратегічної авіації. Попередньо, близько 10 бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555. Власне, про зліт суден стало відомо ближче до півночі. А от уже ближче до 4 ранку надійшла інформація про пуски ракет по території України.
- Під час масованого ракетного удару вибухи пролунали у Рівному. Стало відомо про те, що у частині міста зникло світло. Вже о 07:23 голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. За його словами, на місці працюють всі відповідні служби.
- Тим часом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів про наслідки збиття російської ракети. За його словами, уламки влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Там працюють всі служби. Пишуть, що внаслідок роботи ППО уламки впали у центральну частину міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури.
- Глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що у Дрогобицькому районі лунали вибухи. Він зазначив, що інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Невдовзі він зазначив, що всі профільні служби виїхали на місце подій у Дрогобицькому районі.
- Росіяни атакували ракетами Харків. Моніторингові канали повідомляли, що по місту ворог випустив ракети типу С-300. Глава ОВА підтвердив, що обласний центр під атакою.