Нова ракетна атака на Київ: Жданов сказав, чого хотів досягнути ворог

Ближче до обіду 29 травня ворог удруге за день атакував Київ дронами та ракетами. Вочевидь, росіяни не відмовляються від жалюгідних спроб залякати українців черговими терористичними актами.

Зрозуміло, що у робочий час більше людей перебувають у місцях скупчення – офісних центрах, на підприємствах, у громадському транспорті й таке інше. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Росіяни хочуть відтягнути контрнаступ ЗСУ

Наближається український контрнаступ, і окупанти це відчувають. Вони за будь-яку ціну намагаються його якщо не зірвати, то хоча б дещо відтермінувати. Саме тому обстріли відбуваються майже щодня. На думку Жданова, подібна картина спостерігатиметься до початку контрнаступу ЗСУ.

Відомо, що Росія отримала нову партію "Шахедів" від Ірану. Крім того, боєприпаси та, можливо, компоненти до безпілотників йдуть через Каспій.

Як підкреслив військовий експерт, дронами загарбники намагаються виснажити нашу ППО та виявити її.

"Спершу йдуть "Шахеди" як розвідники та для перевантаження, а потім – ракетний удар з намаганням пробиття нашу систему протиповітряної оборони", – пояснив Жданов.

Україні потрібно більше систем ППО

Безумовно, наразі ситуація з ефективністю ППО значно краща, ніж рік тому. Щільність зросла, можливості збільшилися. Станом на сьогодні не існує категорій і типів ракет, які б ми не могли збити. Тепер нам потрібно нарощувати кількість протиповітряних і протиракетних засобів, щоб закрити українське небо повністю.

"За площею ми найбільша держава на європейському континенті. Проблема тепер у кількості. Якість є, можливості є, треба набирати кількість", – резюмував військовий експерт.

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