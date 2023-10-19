Росія завдала ракетного удару по Миколаєву: що відомо про наслідки нічної атаки
Джерело:Віталій Кім
У ніч проти 19 жовтня російські загарбники атакували ракетами Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа.
Через ворожий обстріл було пошкоджено багатоквартирні будинки. Відповідні служби вже працюють на місці.
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Наслідки ракетного удару по Миколаєву
Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, 19 жовтня о 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.
На щастя, минулося без постраждалих.
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару є вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали і виїхала на місце.
Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. Працівники адміністрації району ще оглядають територію,
– наголосив мер.
Росія запускала "Шахеди" та ракети по Україні: що відомо
- Зранку 19 жовтня у Генштабі повідомили, що минулої доби окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.
- Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Однак Силами та засобами ППО було знищено 3 дрони-камікадзе.
- До речі, пізно ввечері 18 жовтня російський ворог вдарив по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені.