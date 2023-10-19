Росія завдала ракетного удару по Миколаєву: що відомо про наслідки нічної атаки

19 жовтня 2023, 08:39
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Джерело:

Віталій Кім

У ніч проти 19 жовтня російські загарбники атакували ракетами Миколаїв. Унаслідок цього виникла пожежа.

Через ворожий обстріл було пошкоджено багатоквартирні будинки. Відповідні служби вже працюють на місці.

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Наслідки ракетного удару по Миколаєву

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, 19 жовтня о 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств. Також вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

На щастя, минулося без постраждалих.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару є вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Бригада комунальників вже отримала будматеріали і виїхала на місце.

Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. Працівники адміністрації району ще оглядають територію,
– наголосив мер.

Росія запускала "Шахеди" та ракети по Україні: що відомо

  • Зранку 19 жовтня у Генштабі повідомили, що минулої доби окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.
  • Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Однак Силами та засобами ППО було знищено 3 дрони-камікадзе.
  • До речі, пізно ввечері 18 жовтня російський ворог вдарив по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Через ракетну атаку є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені.

Автор: Софія Ропан