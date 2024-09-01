Ракетний удар по навчальному закладу Сум: очевидці поділились, що відчули в момент атаки

Росія завдала удару по Сумах за допомогою ракети. Ворожа ціль влучила в один з мікрорайонів міста, а саме – по приміщенню центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку.

Власне, близько 20:50, 1 вересня у Сумах прогримів потужний вибух. Згодом з'явилися кадри, на яких видно наслідки атаки. Також на них очевидці розповідають про момент удару, – інформує 24 Канал.

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Суми оговтуються після обстрілу

Одна з місцевих мешканок розповіла для Суспільного, що внаслідок атаки здійнялась пилюка, було чути потужний удар та те, як розбилось скло.

Інший чоловік літнього віку поділився, що дивися телевізор, коли почув гучний вибух. На щастя, він сидів за стіною, тому скло, яке розлетілось навсібіч, його не зачепило.

Наслідки ракетного удару по Сумах: дивіться відео Суспільного

Комусь не так пощастило. На ролику, який поширило "Кордон.Медіа", видно чоловіка, якому допомагають медики – обробляють рани, що стікають кров'ю. На руках він тримає собаку.

Лікарі допомагають постраждалим унаслідок удару по Сумах: дивіться відео "Кордон.Медіа"

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Сумська обласна військова адміністрація заявляла, що будівля навчального закладу, по якому вдарив противник, розташована серед житлового мікрорайону міста.

На місце виїхали всі необхідні служби. Людям почали надавати медичну допомогу.

Пожежа на місці атаки по Сумах / Світлини Суспільного