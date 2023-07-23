В Одесі дуже постраждав Будинок вчених: вибиті майже усі старовинні вітражі
23 липня 2023, 07:43Читать новость на русском
Джерело:"Думська"
В Одесі під час нічної атаки дуже був пошкоджений Будинок вчених. Він є пам'ятником національного значення.
На жаль, унаслідок удару є загиблий. Також у будівлі вибило практично всі старовинні вітражі.
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В Одесі постраждав Будинок вчених
Як стало відомо, у пошкодженому Будинку вчених вибиті практично всі старовинні вітражі, пошкоджені меблі, які ще пам'ятають власника будівлі Толстого.
На жаль, від вибуху загинув охоронець ресторану, який розташований на літній території.
Руйнування Будинку вчених / фото "Думська"
Масована атака Одещини 23 липня: все, що відомо
- Вночі 23 липня в Одесі зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.
- Як стало відомо, під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М. Силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Решта завдали руйнувань по портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинках.
- На жаль, в Одесі понівечено десятки автівок, у багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.
- На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату). Постраждали 2 пам’ятки архітектури.
- По Одесі утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух.
- Відомо про 1 загиблого. Одну особу успішно деблокували. 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.
- З'явилися фото наслідків влучання по Спасо-Преображенському собору в Одесі. До речі, святиню побудували ще у 1794 році, а відновили у 2005 після руйнувань більшовиками у 1936 році.
- Архідиякон Андрій Пальчук пояснив, що влучило у праву частину собору й пробило до мінус першого поверху. Здійнялася пожежа у місці, де у церкві продаються ікони та свічки. За словами клірика Одеської єпархії УПЦ, руйнування – колосальні.