Патрульні показали, що відбувалось у перші хвилини після ракетного удару по Одесі
Уночі 14 червня російські терористи знову атакували Україну ракетами та іранськими дронами. Зокрема, 4 ракети "Калібр" летіли на Одесу.
Силам ППО вдалось збити 3 ворожі цілі, однак одна ракета влучила у цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього загинули 3 людей, ще 13 – отримали поранення.
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Що відбувалось у перші хвилини після атаки
Патрульні поліцейські опублікували відео з нагрудних камер. У перші хвилини після обстрілу поліцейські надавали першу медичну допомогу постраждалим.
Крім того, співробітники поліції обходили квартири, які постраждали від вибухової хвилі. На кадрах видно, як патрульний надає допомогу хлопчику, що постраждав внаслідок атаки. Спина дитини – посічена уламками.
Як патрульні допомагали постраждалим: дивіться відео
Деталі атаки
- В ОК "Південь" вранці 14 червня розповіли, що по Одесі ворог спрямував "Калібри" з акваторії Чорного моря. Працювали сили протиповітряної оборони.
- Унаслідок повітряного бою та вибухової хвилі пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 осіб отримали поранення.
- Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. На жаль, 3 співробітників складу загинули, 7 отримали поранення.
- Зараз потерпілим надають як медичну, так і психологічну допомогу.