Внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО
Джерело:МКІП
Вночі 25 вересня російські загарбники завдали комбінованої атаки по Одещині. Ворог вдарив ракетами "Калібр" та "Онікс", а ще запустив "Шахеди". Внаслідок обстрілу постраждали об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО.
Внаслідок російської атаки 25 вересня пошкоджено ще 9 об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише 24 Канал.
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Які об'єкти культурної спадщини пошкоджено
За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень:
- Воронцовський палац;
- Будинок Маріні, Ашкіназі;
- Будинок Серато і Верані;
- Будинок прибутковий Лерхе;
- Будинок Зонтага;
- Палац (об'єм фасадної будівлі);
- Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";
- Будинок Золотарьова, Маса.
Значно пошкоджено Морвокзал. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді пошкоджені сільський будинок культури та школа мистецтв.
Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов'язково відповідатиме за все заподіяне,
– наголосив виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв.
Російські терористи вкотре пошкодили об'єкти культурної спадщини / Фото МКІП
Коротко про наслідки терористичної атаки на Одещину
- Росіяни запустили на область 12 "Калібрів", 19 "Шахедів" та дві протикорабельні ракети "Онікс".
- Наша ППО збила всі ворожі дрони та 11 крилатих ракет.
- Агресор влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі.
- У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.
- Російські "Онікси" зруйнували зерносховище. Під завалами обстріляного складу знайшли тіла двох працівників.