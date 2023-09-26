Внаслідок ракетного удару по Одесі постраждали об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО

Вночі 25 вересня російські загарбники завдали комбінованої атаки по Одещині. Ворог вдарив ракетами "Калібр" та "Онікс", а ще запустив "Шахеди". Внаслідок обстрілу постраждали об'єкти з охоронної зони ЮНЕСКО.

Внаслідок російської атаки 25 вересня пошкоджено ще 9 об'єктів культурної спадщини. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише 24 Канал.

Раніше "Ескалація насильства проти культурної спадщини": у ЮНЕСКО відреагували на удари по Одесі

Які об'єкти культурної спадщини пошкоджено

За даними МКІП, внаслідок ракетного обстрілу зазнали пошкоджень:

Воронцовський палац;

Будинок Маріні, Ашкіназі;

Будинок Серато і Верані;

Будинок прибутковий Лерхе;

Будинок Зонтага;

Палац (об'єм фасадної будівлі);

Палац Лопухіна, Раллі, готель "Лондонський";

Будинок Золотарьова, Маса.

Значно пошкоджено Морвокзал. Крім того, в Нерубайській територіальній громаді пошкоджені сільський будинок культури та школа мистецтв.

Всі злочини росіян детально фіксуються, ворог обов'язково відповідатиме за все заподіяне,

– наголосив виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв.

Російські терористи вкотре пошкодили об'єкти культурної спадщини / Фото МКІП

Коротко про наслідки терористичної атаки на Одещину

Росіяни запустили на область 12 "Калібрів", 19 "Шахедів" та дві протикорабельні ракети "Онікс".

Наша ППО збила всі ворожі дрони та 11 крилатих ракет.

Агресор влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі.

У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські "Онікси" зруйнували зерносховище. Під завалами обстріляного складу знайшли тіла двох працівників.