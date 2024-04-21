Росіяни вдарили по Одещині балістикою: відомо про 4 постраждалих

В неділю, 21 квітня мешканці Одеської області чули серію вибухів у регіоні. Згодом стало відомо, що росіяни знову вдарили по регіону балістикою.

Як повідомили в Одеській ОВА, окупанти цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Що відомо про постраждалих на Одещині – переповідає 24 Канал.

Дивіться також Небесний щит: чому Європа хоче створити свій "Залізний купол" і яка користь з цього Україні

Постраждалі в Одеській області

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на 14:43 відомо про 4 поранених внаслідок російського ракетного удару. З них три чоловіки та одна жінка.

Медики надають всю необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки,

– написав він.

За повідомленнями військової адміністрації, росіяни знову намагалися уразити припортову інфраструктуру Одеської області. Вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки. В одному з них впала стеля. Також на приватному подвір'ї загорілося сіно.

Наслідки російської атаки на регіон / Сили оборони Півдня

Що відомо про атаку Росії

Вдень о 13:14 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові канали зазначали, що йдеться про ракети з Криму. "Балістика у напрямку Одеса/Чорноморськ", – йшлося в повідомленні.

Вже о 13:17 у регіоні пролунали вибухи. Олег Кіпер закликав громадян залишатися в укриттях до відбою загрози в Одеській області.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про дим в області. Згодом стало відомо про наслідки атаки.