Ракетний удар по СТО у Рівному: перші кадри наслідків атаки

21 вересня 2023, 11:24
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Джерело:

Рівненська ОВА

Росія 21 вересня завдала масованої атаки по території України. Одним із об'єктів, куди вдарили окупанти, стало СТО і у Рівному.

Рівне опинилося під ударом окупантів зранку 21 вересня. У мережі з'явилися перші кадри наслідків ворожої атаки.

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На СТО зайнялась пожежа

Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 метрів квадратних.


На території СТО спалахнула пожежа / Фото Рівненська ОВА

Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень,
– мовиться в повідомленні.

Пожежа повністю ліквідована.


Пожежники ліквідували пожежу /  Фото Рівненської ОВА


На СТО в Рівному зайнялось кілька авто / Фото Рівненської ОВА


Рятувальники працювали на СТО в Рівному /  Фото Рівненської ОВА

Масована атака по Україні 21 вересня: основне

  • Російські військові 21 вересня атакували Київ крилатими ракетами. Унаслідок атаки окупантів постраждала 16-річна дівчина. Медики госпіталізували дівчину з гострою реакцією на стрес. Унаслідок падіння уламків у Шевченківському районі була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч.
  • У момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. Про це повідомив начальник Дрогобицької РДА. Інформації про загиблих чи постраждалих немає. 
  • Російські окупанти завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є постраждалі. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Від початку тижня росіяни вже вчетверте вдарили по Харкову й щоразу це мінімум 3 – 4 ракети. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
Автор: Вікторія Кульженко