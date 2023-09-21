Ракетний удар по СТО у Рівному: перші кадри наслідків атаки

Росія 21 вересня завдала масованої атаки по території України. Одним із об'єктів, куди вдарили окупанти, стало СТО і у Рівному.

Рівне опинилося під ударом окупантів зранку 21 вересня. У мережі з'явилися перші кадри наслідків ворожої атаки.

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На СТО зайнялась пожежа

Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по станції техобслуговування автомобілів у Рівному. Внаслідок влучання ракети виникла пожежа в підсобних приміщеннях СТО на площі 100 метрів квадратних.



На території СТО спалахнула пожежа / Фото Рівненська ОВА

Вогнем знищено п'ять автомобілів, ще три автівки та дві будівлі зазнали ушкоджень,

– мовиться в повідомленні.

Пожежа повністю ліквідована.



Пожежники ліквідували пожежу / Фото Рівненської ОВА



На СТО в Рівному зайнялось кілька авто / Фото Рівненської ОВА



Рятувальники працювали на СТО в Рівному / Фото Рівненської ОВА

Масована атака по Україні 21 вересня: основне