Ракетний удар по столиці: у Києві є поранений внаслідок обстрілу

Російські терористи вдень 29 травня атакували столицю України. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалий.

Повітряна тривога у Києві триває. Внаслідок ракетного удару Росії знову є постраждалий.

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Пораненого ушпиталили

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Подільському районі є постраждалий. Людину вже ушпиталили.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,

– повідомив Кличко.

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Що вже відомо про ракетну атаку Росії на Київ

Тривогу на території Київської області оголосили близько 11:09. Незабаром місцеві телеграм-канали почали повідомляти про потужні вибухи.

У КМВА зазначили, що працює ППО.

Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи та уточнив, що їх зафіксували у центральних районах столиці.

Згодом зазначив, що екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру міста

В Оболонському районі повідомили про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги.

Через кілька хвилин Кличко додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають.

Близько 11:33 вибухи чули і в Деснянському районі. За словами міського голови, працювала ППО.

Уламки ракети також впали на дорогу в Подільському районі.

У Повітряних силах зазначили, що за попередніми даними, ворог вдарив "Іскандерами" з півночі.

Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті, або ж хоча б дотримуйтеся правила двох стін. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам інформації.