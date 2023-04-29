Чоловік кинувся до кімнати дітей, а там порожньо: жахливі деталі рятувальної операції в Умані
Джерело:"Громадське радіо"
Російські військові завдали удару крилатими ракетами по Умані. Жертвами російської атаки стали щонайменше п'ятеро дітей.
Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла щемливу історію, як чоловік кинувся до кімнати, де спали двоє дітей. Унаслідок російського обстрілу на місці кімнати – порожнеча.
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В Умані загинуло п'ятеро дітей
Журналістка повідомила, що чоловік чекав бодай якоїсь звістки й під час цього в нього кілька разів ставався нервовий зрив.
"Я спілкувалася з багатьма постраждалими у яких рідні опинилися під завалами. Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.
За її словами, місцеві мешканці допомагали працювати рятувальникам, а підприємці надали техніку.
"У сусідній будівлі облаштували пункт незламності. Цілий день і цілу ніч розбирали завали. Ми живемо у сусідньому будинку і чули, як цілу ніч працювала техніка. Зараз на місці ще багато рятувальників, вони продовжують працювати", – повідомила журналістка.
Вона також розповіла, що волонтери та міська влада відкрили рахунки для допомоги постраждалим та організували штаб через який координується пошук близьких. Постраждалим також надають допомогу з одягом, їжею, житлом.
Росія атакувала Умань: що відомо
- Уночі 28 квітня Росія вперше з початку березня завдала масованого удару по Україні. Російські війська випустили по Україні 23 крилаті ракети типу Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95.
- Українським військовим вдалося знищити 21 ракету. Під час обстрілу росіяни зруйнували житловий будинок в Умані.
- Станом на ранок 29 квітня відомо про загибель 23 людей. Жертвами атаки росіян стали щонайменше п'ятеро діток – двоє хлопчиків та троє дівчаток.
- Також постраждалі є в інших містах України. Зокрема, в Дніпрі під час російського обстрілу загинули жінка і трирічна дитина. Водночас у місті Українка в Київській області внаслідок падіння уламків ракети постраждала дитина.
- У Міноборони Британії вважають, що росіяни, ймовірно, намагалися поцілити у резервні підрозділи чи озброєння. Крім того, там наголосили, що Росія неефективно визначає цілі і ставить потенційну військову вигоду вище, аніж можливі жертви серед цивільного населення.