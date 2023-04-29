Чоловік кинувся до кімнати дітей, а там порожньо: жахливі деталі рятувальної операції в Умані

Російські військові завдали удару крилатими ракетами по Умані. Жертвами російської атаки стали щонайменше п'ятеро дітей.

Місцева журналістка Аліна Золотухіна розповіла щемливу історію, як чоловік кинувся до кімнати, де спали двоє дітей. Унаслідок російського обстрілу на місці кімнати – порожнеча.

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В Умані загинуло п'ятеро дітей

Журналістка повідомила, що чоловік чекав бодай якоїсь звістки й під час цього в нього кілька разів ставався нервовий зрив.

"Я спілкувалася з багатьма постраждалими у яких рідні опинилися під завалами. Один із них це чоловік. Після вибуху він кинувся до кімнати, де спали двоє дітей, а на місці кімнати – порожнеча. І цей чоловік сидів з порожнім поглядом до самого вечора і чекав бодай якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, попри те, що медики вкололи йому чимало заспокійливих", – розповіла Золотухіна.

За її словами, місцеві мешканці допомагали працювати рятувальникам, а підприємці надали техніку.

"У сусідній будівлі облаштували пункт незламності. Цілий день і цілу ніч розбирали завали. Ми живемо у сусідньому будинку і чули, як цілу ніч працювала техніка. Зараз на місці ще багато рятувальників, вони продовжують працювати", – повідомила журналістка.

Вона також розповіла, що волонтери та міська влада відкрили рахунки для допомоги постраждалим та організували штаб через який координується пошук близьких. Постраждалим також надають допомогу з одягом, їжею, житлом.

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