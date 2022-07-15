4 українців досі у списку зниклих безвісти після удару ворога по Вінниці, – Зеленський
Після цинічної атаки росії на Вінницю досі вважаються зниклими безвісти четверо українців. Кількість загиблих станом на вечір 15 липня не змінилася.
По медичну допомогу звернулося майже 200 людей
Про це під час вечірнього звернення до українців розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він заявив, що міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів повну інформацію про рятувальну операцію, яка проводилася у Вінниці.
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Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулося майже 200 людей. Зеленський розповів, що четверо людей – досі в критичному стані.
За його словами, у списку зниклих безвісти досі четверо громадян.
На місці робиться все, щоб з'ясувати їхню долю,
– додав глава держави.
Президент повідомив, що кількість загиблих станом на вечір 15 липня – не змінилася. Унаслідок ракетної атаки росії на Вінницю загинуло 23 людей.
Що відомо про ракетний удар росії по Вінниці
- російські військові зранку 14 липня трьома ракетами типу "Калібр" атакували Вінницю. Окупанти запустили по Вінниці ракети з акваторії Чорного моря з корабля з району мису Фіолент.
- Всього армія агресора випустила сім ракет. Глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю. Ці дані підтвердили у ЗСУ.
- Ракети ворога влучили в медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний", де не було військових об'єктів. Станом на 13:00 15 липня повідомлялося, що кількість жертв зросла до 23 людей.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко інформував, що вдалося ідентифікувати 19 з 23 загиблих. Серед вбитих росіянами – троє дітей: 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 та 8 років. 7-річний Максим загинув у медичному центрі, а інший – чекав на свого дядька у припаркованій автівці та потрапив у вогняну пастку.
- Мати дівчинки Лізи все ще бореться за своє життя: вона не знає про загибель доньки від рук російських військових.
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