Дітей врятувало диво: в готелі, який атакувала Росія у Запоріжжі, працював денний табір

Цинічна атака Росії по Запоріжжю 10 серпня була спрямована на готель Reikartz. Як виявилося, там працював денний табір для дітей.

Росіяни цілилися по дітях під час ракетного удару по Запоріжжю 10 серпня. Про це Міністерство оборони розповіло у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Які деталі розповіли у відомстві

За даними Міністерства оборони, запорізький готель Reikartz є територією дитячого денного табору для дітей віком від 6 до 13 років. Він працює щодня до 18 години, а обстріл розпочався о 19:00.

Лише диво вчасно врятувало дітей від російських убивць,

– підсумовують у Міноборони.

Раніше ми писали про те, що програма у запорізькому дитячому таборі 10 серпня закінчилася раніше, тож батьки встигли забрати дітей.

Програма дитячого табору в готелі Reikartz у Запоріжжі / Міністерство оборони

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Що відомо про ракетний обстріл Запоріжжя 10 серпня