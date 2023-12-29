У Запоріжжі зросла кількість жертв: під завалами одного з будинків залишаються люди

Зранку 29 грудня росіяни вдарили по Україні понад сотнею крилатих ракет. Вони атакували чи не кожен обласний центр.

Так, під ворожим ударом опинилося і Запоріжжя. Тут продовжується рятувально-пошукова операція на місці обстрілу.

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Скільки людей загинули

Станом на зараз відомо, що внаслідок ракетного удару загинула жінка. Тіло ще однієї жінки рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку. Також 10 людей постраждали, двоє з них перебувають у важкому стані.

Під завалами однієї з будівель ще залишаються люди.

Крім того, пошкоджень зазнало одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. Також пошкоджено приблизно 20 гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.

У Нацполіції уточнили, що загалом по місту у період часу з 07:30 до 08:25 окупаційні війська завдали 10 ракетних ударів.

Одна з ракет влучила у приватний сектор, зруйнувавши вщент два житлових будинки.

О 11:47 Запорізька ОВА повідомила вже про чотирьох загиблих.

Станом на 12:10 відомо вже про 12 постраждалих. Також очільник ЗОВА Юрій Малашко уточнив, що серед загиблих – дві жінки. тіла ще двох людей не встановлені. Ще один чоловік може перебувати під завалами.

Посадовець заявив, що місто атакували 10 ракет. Попередньо, це були "Кинджали". Одну ворожу ціль вдалося збити.

Наслідки ракетної атаки Запоріжжя / Фото Нацполіція

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